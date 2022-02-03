Фестиваль «Big Love Show» перенесли из-за коронавируса
Фестиваль «Big Love Show», который был пройти на ВТБ-Арене в Москве, перенесли на весну 2022 года. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил организатор мероприятия, радиостанция «Love Radio».
В сообщении говорится, что новая дата будет объявлена позднее. Причина переноса - рост заболеваемости коронавирусом и ограничение на проведение массовых мероприятий.
«Мы вынуждены принять такое решение с заботой о здоровье и безопасности зрителей, артистов и сотрудников. Все билеты, приобретённые ранее, действительны на новые даты», - отметили организаторы.
В билетном агентстве «РедКасса» добавили, что изначально фестиваль должен был пройти 6 февраля, однако затем его перенесли на 12 февраля.
Ранее организаторы международного кинофестиваля «Предчувствие» отказались от проведения мероприятия из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщает Ura.ru.
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