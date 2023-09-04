Федермессер исключили из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер исключили из Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Новый состав своим распоряжением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

Также Совет покинул президент Русфонда Лев Амбиндер, замминистра здравоохранения Олег Салагай, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь» Александр Светаков.

Федермессер выступала против поправок об упразднении независимых служб по защите прав людей с психическими нарушениями. Госдума и Совет Федерации приняли инициативу.

Ранее Федермессер подвергла критике законопроекты, связанные с обезболиванием и паллиативной помощью, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БлаготворительностьПравительство РоссииМихаил Мишустин

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