Федермессер исключили из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер исключили из Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Новый состав своим распоряжением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также Совет покинул президент Русфонда Лев Амбиндер, замминистра здравоохранения Олег Салагай, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь» Александр Светаков.
Федермессер выступала против поправок об упразднении независимых служб по защите прав людей с психическими нарушениями. Госдума и Совет Федерации приняли инициативу.
Ранее Федермессер подвергла критике законопроекты, связанные с обезболиванием и паллиативной помощью, сообщает «Радиоточка НСН».
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