ФАС предложила устанавливать по-новому тарифы на общественный транспорт
Федеральная антимонопольная служба России предложила устанавливать цены на общественный транспорт по единой методике, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя службы Петра Иванова.
По его словам, многие регионы выступают за определение базовых принципов тарифообразования и высказались в поддержку перехода на регулируемый тариф. Кроме того, субъекты предложили рассмотреть и возможность расширения федеральных мер поддержки, поскольку это позволяет сдерживать стоимость перевозки пассажиров.
ФАС готова дать ориентиры, а также предлагает разработать единую методику по установке тарифов на перевозки общественным транспортом.
«В ней мы будем учитывать качество оказываемых населению услуг. Установим порядок и предел изменения тарифа для населения, а также механизм мониторинга принимаемых решений и контроля», – указал Иванов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подвижной состав парка московских трамваев и электробусов будет полностью обновлен к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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