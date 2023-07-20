Фанагорийские казармы «Бауманки» отреставрируют к осени

Московское правительство совместно с правительством России приняли решение о комплексном развитии одного из старейших и крупнейших технических вузов страны — МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, будут не только строиться новые объекты — специалисты также проведут реставрацию старинных зданий и приспособят их для работы с образованием, наукой, студентами, аспиратнтами и будущими учеными.

В частности, подходят к концу основные работы по реставрации Фанагорийских казарм. Объект станет «Дворцом технологий», где будут находиться ученый совет, управление аспирантуры, приемная комиссия, клуб выпускников, профессорский клуб и иные пространства вуза. Специалисты восстановили портал, белокаменные стены, до конца июля завершат реставрацию центральной белокаменной лестницы с ограждением. Полностью реставрация объекта завершится в конце августа 2023 года.

Фанагорийские казармы были построены во второй половине XVIII века. Реставраторам удалось уберечь сложнейшие детали фасадов, интерьеров и прилегающей территории. В частности, отреставрирована и возвращена на место чугунная ограда XIX века, также на прилегающей территории размещены белокаменные тумбы высотой порядка 2,5 метра, на которых закрепят въездные ворота.

Облик Фанагорийских казарм украсят двуглавые орлы с размахом крыльев 5,5 метра, пилястры, фриз, капители, а также входная группа парадного крыльца с деревянным тамбуром, белокаменные карниз, цоколь и аттики.

Уникален фриз здания – это «пояс» архитектурно-лепного декора. Его ширина составляет порядка метра, а орнамент отсылает наблюдателя ко временам греческой мифологии. На нем изображены пушки, шлемы, щиты, крылатые пегасы, устрашающая голова бога войны Марса.

Загрутдинов добавил, что сейчас ведется строительство Исследовательского центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Готовность объекта составляет 80%, а ключевые строительно-монтажные работы завершатся до конца года. Площадь шестиэтажного здания составит приблизительно 5200 «квадратов», в нем разместятся административные и научно-исследовательские пространства, а также исследовательские лаборатории.

Руководитель департамента отметил, что выполненные работы помогли грамотно поменять конфигурацию здания, чтобы желающие могли насладиться видами объекта культурного наследия — единственного сохранившегося жилого дома Немецкой слободы.

После постройки Исследовательского центра москвичи смогут увидеть расположенный поблизости памятник архитектуры рубежа XVII и XVIII веков – Дом Анны Монс, который до этого был скрыт ранее существовавшим зданием.

