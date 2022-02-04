Facebook заблокировал официальную страницу Народной милиции ЛНР

Страница Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в социальной сети Fаcebook заблокирована. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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«Пресс-служба Народной милиции сообщает о блокировке канала на YouTube администрацией сервиса. Кроме того, заблокирована страница Народной милиции ЛНР в социальной сети Facebook», — рассказал представитель пресс-службы.

Ранее стало известно о блокировке некоторых YouTube-каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.



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ФОТО: pxhere.com
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