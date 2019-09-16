Ежегодный мотофестиваль пройдет на проспекте Сахарова 21 сентября

Ежегодный осенний мотофестиваль состоится в российской столице в субботу, 21 сентября. Мероприятие будет приурочено к закрытию мотосезона, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Утверждённый маршрут, по которому проедут байкеры, начнётся от проспекта Академика Сахарова и далее по Садовому кольцу. Старт назначен на 11:30.

После этого мотоциклисты вернутся на проспект, где запланировано красочное шоу с участием музыкантов и спортсменов. Зрители также смогут освоить азы управления мотоциклом. На площадке будет функционировать мотодром, а на выставке можно будет познакомиться с новинками мотопроизводителей.

Как отмечает АГН Москва, праздник сплотит не менее 6 тысяч поклонников мотоспорта. На фестивале ожидается много активностей, в частности, отроются детская зона, площадки, посвященные здоровому образу жизни, и фуд-корт. Профессиональные мотоинструкторы ответят на вопросы. Зарегистрироваться на мотофестиваль можно на его официальном сайте.

