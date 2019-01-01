Ежегодный фестиваль «Цветочный джем» стартует в столице 20 июня

Как отметил градоначальник, фестиваль «Цветочный джем», который пройдет в городе с 20 июня по 8 сентября, станет завершающим в сезоне летних городских фестивалей цикла «Московские сезоны.

«Завершит сезон летних городских фестивалей «Цветочный джем» - с 20 июня по 8 сентября. Сейчас это самый крупный ландшафтный фестиваль в мире и по количеству проектов, и по площади. Свои сады смонтируют всемирно известные ландшафтные дизайнеры Италии, Китая, Уругвая и других стран», - написал мэр.

Уличный арт-фестиваль «Москва-Париж-Москва» станет ярким событием лета. В рамках фестиваля «Москва-Париж-Москва» пройдет более 350 бесплатных художественных мастер-классов для взрослых и детей. Мастер-классы проходят по будним дням с 13:00 до 18:45, а по выходным – с 12:00 до 18:45. Перед тем, как приступить к написанию картин, гости фестиваля могут послушать рассказы преподавателей о выдающихся художниках, истории импрессионизма и модернизма, узнать о различных техниках и манерах изобразительного искусства.

Выставка «Щукин. Биография коллекции» откроется в Государственном музее изобразительных искусств им. А.Пушкина 19 июня и продлится до 15 сентября. В экспозицию войдут знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

Напомним, фестиваль "Цветочный джем" является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире – как по количеству реализуемых проектов и площади на которой они размещаются, так и по числу посетителей.



