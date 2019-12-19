Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась

В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. НА этот раз общение глав государства с журналистами проходило в Центре международной торговли, как и в прошлом году.

15 пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 20 минут. Это на 36 минут больше по сравнению с прошлым годом. В вопросах президенту журналисты затрагивали как важные, ключевые темы жизни в Росси и международной проблематики, так и поднимали мелкие, частные темы, отмечает RT.



