Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась
19 декабря 201916:26
В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. НА этот раз общение глав государства с журналистами проходило в Центре международной торговли, как и в прошлом году.
15 пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 20 минут. Это на 36 минут больше по сравнению с прошлым годом. В вопросах президенту журналисты затрагивали как важные, ключевые темы жизни в Росси и международной проблематики, так и поднимали мелкие, частные темы, отмечает RT.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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