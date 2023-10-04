Езду на электросамокатах по тротуарам предложили запретить в Санкт-Петербурге
Транспортная комиссия Законодательного собрания (ЗаКС) Санкт-Петербурга и региональное представительство Следственного комитета России потребовали запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Об этом пишет «Осторожно Media» со ссылкой на депутата городского парламента от партии «Единая Россия» Алексея Цивилева. Отмечается, что решение должен также одобрить премьер-министр России Михаил Мишустин.
Цивилев подчеркнул, что тротуары предназначены для пешеходов. При этом средства индивидуальной мобильности (к ним относятся электросамокаты) с 1 марта 2023 года считаются транспортными средствами, а значит, не должны перемещаться по тротуарам.
Депутат добавил, что существенную часть петербургских тротуаров занимают летние веранды и ларьки. Он также указал, что ДТП с участием электросамокатов весьма травмоопасны и нередко приводят к летальному исходу. Цивилев отметил, что проект постановления «Об обращении ЗаКСа к Председателю правительства Мишустину» приняли в первом чтении, еще две недели отведено на внесение поправок.
В свою очередь руководитель регионального Следственного комитета Олег Бобков заявил, что жертвами самокатчиков становятся дети и пенсионеры. Он обратился к парламентариям с просьбой помочь урегулировать такие поездки, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге меньше ДТП с участием самокатов, чем в других российских регионах.
Сейчас, по словам Бобкова, в северной столице насчитывается 20 тысяч частных электросамокатов и 32 тысячи — арендных. Он предложил запретить пользоваться электросамокатами несовершеннолетним и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, а также кататься на них по тротуарам. Также он предложил ввести административное наказание как для пользователей электросамокатов, так и для организаторов кикшеринга.
Ранее в Совфеде предложили ввести штраф до 30 тысяч рублей за пьяную езду на электросамокате и велосипеде. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 20 деятелей культуры и науки РФ выступили в поддержку Варданяна
- Хозяева поля, на которое аварийно сел самолет, потребуют 1,2 млн рублей компенсации
- Обвиняемый в подготовке теракта на Крымском мосту объявил голодовку
- «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России
- В Казахстане отменили концерты Максима Галкина
- Задержаны подозреваемые в хищении миллиарда рублей у Агентства по страхованию вкладов
- Езду на электросамокатах по тротуарам предложили запретить в Санкт-Петербурге
- В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов
- Пашинян заявил о готовности заключить с Азербайджаном соглашение о мире
- Зеленский заявил, что ВСУ не хватает оружия и средств ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru