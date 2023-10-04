Езду на электросамокатах по тротуарам предложили запретить в Санкт-Петербурге

Цивилев подчеркнул, что тротуары предназначены для пешеходов. При этом средства индивидуальной мобильности (к ним относятся электросамокаты) с 1 марта 2023 года считаются транспортными средствами, а значит, не должны перемещаться по тротуарам.

Депутат добавил, что существенную часть петербургских тротуаров занимают летние веранды и ларьки. Он также указал, что ДТП с участием электросамокатов весьма травмоопасны и нередко приводят к летальному исходу. Цивилев отметил, что проект постановления «Об обращении ЗаКСа к Председателю правительства Мишустину» приняли в первом чтении, еще две недели отведено на внесение поправок.

В свою очередь руководитель регионального Следственного комитета Олег Бобков заявил, что жертвами самокатчиков становятся дети и пенсионеры. Он обратился к парламентариям с просьбой помочь урегулировать такие поездки, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге меньше ДТП с участием самокатов, чем в других российских регионах.

Сейчас, по словам Бобкова, в северной столице насчитывается 20 тысяч частных электросамокатов и 32 тысячи — арендных. Он предложил запретить пользоваться электросамокатами несовершеннолетним и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, а также кататься на них по тротуарам. Также он предложил ввести административное наказание как для пользователей электросамокатов, так и для организаторов кикшеринга.

Ранее в Совфеде предложили ввести штраф до 30 тысяч рублей за пьяную езду на электросамокате и велосипеде. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

