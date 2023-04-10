Eurocontrol: запрет на полеты из России в ЕС сохранится до 2029 года
Ограничение на полеты из России в европейские страны продолжит действовать в ближайшие годы. Такой прогноз дали аналитики Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).
Эксперты полагают, что ограничения в воздушном пространстве России, Белоруссии, Украины и Молдавии сохранятся еще семь лет. Такой срок специалисты назвали минимальным.
В организации заявили, что к 2025 году авиационный трафик европейских стран вернется к показателям 2019-го.
В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил о необходимости возобновить прямые рейсы из России в Грузию. По его словам, туроператорам РФ для заполнения первых самолетов нужно 10-12 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru