Eurocontrol: запрет на полеты из России в ЕС сохранится до 2029 года

Эксперты полагают, что ограничения в воздушном пространстве России, Белоруссии, Украины и Молдавии сохранятся еще семь лет. Такой срок специалисты назвали минимальным.

В организации заявили, что к 2025 году авиационный трафик европейских стран вернется к показателям 2019-го.

В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил о необходимости возобновить прямые рейсы из России в Грузию. По его словам, туроператорам РФ для заполнения первых самолетов нужно 10-12 дней.

