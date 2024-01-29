Генерал Соболев назвал условия для политической карьеры Залужного

Ранее появилась информация об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Он руководил армией Украины с 27 июля 2021 года. По словам украинского журналиста Романа Цымбалюка, новым главкомом ВСУ станет глава разведки Кирилл Буданов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.

Украинское издание «Политика страны» в свою очередь пояснило, что указ о кадровой ротации будет обнародован после завершения консультаций с иностранными партнерами. При этом Минобороны Украины в своем Telegram-канале заявило: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда». Какая именно информация не соответствует действительности, в ведомстве не уточнили.

«От Зеленского в будущем Залужного не зависит ничего. Все зависит от хозяев Украины, от США. На сегодняшний день Залужный является одним из соперников Зеленского. Если хозяева разрешат, он будет вести политическую борьбу. Не исключено, что в дальнейшем возглавит украинский режим. С политическом точки зрения он может сменить Зеленского. С военной точки зрения он был главкомом, выше должности не бывает. Либо его дальнейшая судьба будет иметь политическую направленность, либо он уйдет в отставку. Если он много сделал для своих хозяев, не исключено, что дальше будет жить и процветать», - заявил он.