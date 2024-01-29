Генерал Соболев назвал условия для политической карьеры Залужного
Виктор Соболев в интервью НСН допустил, что Залужный в дальнейшем возглавит украинский режим, а может быть уедет на Запад и будет жить.
Валерий Залужный может составить политическую конкуренцию действующему президенту Украины Владимиру Зеленского, однако его дальнейшая карьера будет зависеть от решений за рубежом. Об этом в беседе с НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.
Ранее появилась информация об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Он руководил армией Украины с 27 июля 2021 года. По словам украинского журналиста Романа Цымбалюка, новым главкомом ВСУ станет глава разведки Кирилл Буданов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.
Украинское издание «Политика страны» в свою очередь пояснило, что указ о кадровой ротации будет обнародован после завершения консультаций с иностранными партнерами. При этом Минобороны Украины в своем Telegram-канале заявило: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда». Какая именно информация не соответствует действительности, в ведомстве не уточнили.
«От Зеленского в будущем Залужного не зависит ничего. Все зависит от хозяев Украины, от США. На сегодняшний день Залужный является одним из соперников Зеленского. Если хозяева разрешат, он будет вести политическую борьбу. Не исключено, что в дальнейшем возглавит украинский режим. С политическом точки зрения он может сменить Зеленского. С военной точки зрения он был главкомом, выше должности не бывает. Либо его дальнейшая судьба будет иметь политическую направленность, либо он уйдет в отставку. Если он много сделал для своих хозяев, не исключено, что дальше будет жить и процветать», - заявил он.
В то же время Соболев выразил сомнения в том, что Залужного действительно сняли с должности, поскольку сделать это не так просто.
«Их всех в конечном итоге ждет суд. Сейчас, пока мы не можем этого сделать, он, может быть уедет на Запад и будет жить. Но очень сомневаюсь, что его сняли с должности. Мне кажется, это не так просто сделать», - резюмировал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к главкому ВСУ накопилось много вопросов. Он также назвал Залужного и Генштаб ответственным за происходящее на поле боя. Залужный в свою очередь выступал с критикой решений президента Украины. Среди прочего отметил, что увольнение руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу Зеленского усложнило проведение мобилизации в вооруженных силах страны (ВСУ).
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