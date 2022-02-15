Эпидемиолог объяснил скачки в статистике по COVID-19

«Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — объяснил эксперт.

Покровский указал, что сильный подъем заболеваемости COVID-19 наблюдался в Москве, затем прирост новых случаев заболевания снизился, при этом в других регионах продолжался устойчивый рост. Как отметил эпидемиолог, такая ситуация — «вполне закономерное явление».

Кроме того, эксперт рассказал, что «чисто технически» подъем заболеваемости наблюдается в середине недели, когда приходят результаты тестов на COVID-19, проведенных в понедельник и вторник, пишет РИА ФАН. По словам Покровского, меньше обследований делают в субботу и воскресенье, «так как это выходные дни и многие заболевшие тянут с обследованием».

Эпидемиолог заключил, что факторы накладываются друг на друга, «и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости», пишет RT.

