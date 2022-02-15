Эпидемиолог объяснил скачки в статистике по COVID-19
Скачкообразная статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может быть связана с большой территорией страны и временным фактором. Об этом рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с радио Sputnik.
«Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — объяснил эксперт.
Покровский указал, что сильный подъем заболеваемости COVID-19 наблюдался в Москве, затем прирост новых случаев заболевания снизился, при этом в других регионах продолжался устойчивый рост. Как отметил эпидемиолог, такая ситуация — «вполне закономерное явление».
Кроме того, эксперт рассказал, что «чисто технически» подъем заболеваемости наблюдается в середине недели, когда приходят результаты тестов на COVID-19, проведенных в понедельник и вторник, пишет РИА ФАН. По словам Покровского, меньше обследований делают в субботу и воскресенье, «так как это выходные дни и многие заболевшие тянут с обследованием».
Эпидемиолог заключил, что факторы накладываются друг на друга, «и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- «Ураган» и «Град» успешно отстрелялись в Крыму
- Постпред РФ в ЕС заявил о готовности Москвы ответить на нападение Украины
- В Москве начались клинические испытания еще одной назальной вакцины от COVID-19
- «Яндекс» откажется от счетчиков исследовательской компании Mediascope
- В Афганистане оценили переговоры с Западом в Осло
- Эпидемиолог объяснил скачки в статистике по COVID-19
- США открыли в Польше центр для американцев, приезжающих из Украины
- Канада передаст Украине летальное оружие и даст кредит на $392,5 млн
- МИД Афганистана: Кабул стремится наращивать взаимодействие с Москвой
- «Путин был прав»: в Италии согласились с Мюнхенской речью российского президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru