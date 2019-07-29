Электрички «Москва-Одинцово» будут следовать с интервалом поездов метро
1 августа будет запущен четвёртый путь железнодорожного сообщения Москва – Одинцово. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
По словам столичного градоначальника, поезда на этом направлении будут следовать с интервалом в 3,5 минуты.
«В ближайшее время, первого августа, мы должны запустить четвертый главный путь Москва – Одинцово, это реальное тактовое движение на уровне метрополитена – три с половиной минуты», — рассказал Собянин.
Добавим, количество пригородных поездов с открытием четвёртого пути должно увеличиться на 17%. Время пути поезда от Москвы до Одинцова будет составлять 22 минуты.
Ранее гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров рассказал о ренессансе железнодорожного транспорта в городских условиях России.
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