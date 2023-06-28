Эксперты заявили об увеличении трат на подержанные авто в мае на 85%

Отмечается, что в мае 2022 года траты жителей страны на подержанные авто составили 263,9 млрд рублей.

В последний весенний месяц текущего года россияне купили 501,9 тысячи машин с пробегом (годом ранее — 326,7 тысячи). По сравнению с апрелем 2023-го рынок вырос в объемах на 1,3%, однако финансовая емкость стала ниже на 0,4%. Больше всего — 182,8 млрд рублей — граждане потратили на автомобили в возрасте от 10 лет. На машины в возрасте до пяти лет было потрачено 150,5 млрд рублей, при этом годом ранее эта категория авто была самой популярной (100,9 млрд рублей или 38,2% покупок). Еще 154,1 млрд рублей автолюбители потратили на машины 5-9 лет.

По данным экспертов, наиболее сильно выросли затраты на б/у автомобили японских брендов: россияне купили 149 тысячи таких машин на 165,8 млрд рублей. За год показатели увеличились на 80% в количественном и на 105% в денежном выражении. Кроме того, в мае покупатели приобрели 116,5 тысячи подержанных российских автомобилей (35,3 млрд рублей), 66 тысяч — корейских (70,7 млрд), 40 тысяч — американских (28,4 млрд), 9,8 тысячи — китайских (9,1 млрд рублей).

Между тем в России предложили установить максимальную надбавку на стоимость машин отечественной сборки на уровне 15 процентов, передает «Радиоточка НСН».

