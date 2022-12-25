Эксперты рассказали, как противостоять хамству
Согласно статистическим данным, 90% россиян не умеют противостоять хамству. Чаще всего, конфликты возникают в общественных местах. Как избежать накала страстей, эксперты рассказали «Известиям».
По мнению психологов, многие люди зависят от чужого мнения. Мнение о себе как об успешном человеке часто основано на том, что говорят о нас другие. При оскорблении человеку важно восстановить свой статус. Часто он делает это, вступая в перепалку. Психологи рекомендуют работать с самооценкой, собственной устойчивостью, независимостью от мнения окружающих людей.
Семейный психолог Ольга Бочкова рекомендовала в жизни, как и на дороге, давать дорогу «дураку» или грубияну - пропускать его, чтобы избежать «аварийной ситуации» и думать о собственной эмоциональной безопасности.
«Цель грубияна — обидеть, а ваша задача в этой ситуации — не поддаваться на провокацию, не обижаться и понимать, что всё сказанное не имеет к вам никакого отношения. Необходимо соблюдать дистанцию, уйти подальше от хама и думать в первую очередь о своей эмоциональной безопасности», — отмечает Ольга Бочкова.
Филолог Андрей Щербаков рекомендует игнорировать скандалиста и отвечать на его выпады с юмором.
«Надо постараться успокоиться, сделать несколько выдохов и не реагировать, потому что любая реакция на грубое поведение порождает дальнейшую эскалацию негативного сюжета. Как только мы отреагировали, сразу же в ответ получим еще что-то обидное, неприятное и оскорбительное», — предупредил он.
Психолог Олеся Маряева советует воспользоваться «психологическим айкидо» и соглашаться с тезисами хама, доводя их таким образом до абсурда. Главное при этом - сохранять собственный позитивный настрой.
««Куда прешь, не видишь, что я тут стою?» — возмущается грубый человек. «Действительно, куда я пру? Здесь же вы стоите. Спасибо, что подсказали!» — таков ответ агрессору», пишет издание.
Российские миллениалы, помимо сложностей со здоровьем, были замечены еще и в тотальном хамстве. Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН заявила, что подобное отношение к ближнему среди россиян процветает не от хорошей жизни.
«Конечно же, хамство от бескультурья. Совесть воспитывается после того, как человек получил и удовлетворил все необходимые, самые низшие свои потребности в пище, безопасности и в признании. Когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить. Это такая проекция на окружающую жизнь. Чем хуже у тебя внутри, тем хуже и снаружи. Это внутренняя установка, которую нужно воспитывать с детского возраста родителям», - сообщила физиогномист.
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