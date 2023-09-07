Эксперты назвали самые востребованные нетехнические специальности в сфере IТ

Эксперты опросили 1732 руководителей сотен отечественных IT-компаний в городах-миллионниках и выяснили, что сотрудники без навыков программирования нужны в 92% организаций. Самые востребованные специалисты — маркетологи (26%), IT-рекрутеры (15%) и UX-дизайнеры/аналитики (14%).

Также российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий, нужны менеджеры проектов (11%), технические писатели (10%), менеджеры по связям с общественностью (9%) и продукту (6%). Кроме того, работодателям необходимы специалисты по выстраиванию отношений с IT-индустрией (5%), переводчики (3%), UX-писатели (1%).

По данным опроса, в 84% компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических работников. Так, 41% организаций сотрудничают с онлайн-школами, 16% — с вузами, а у 27% есть свои программы обучения. Кроме того, 66% компаний готовы брать на работу стажеров с нетехническим образованием.

