Эксперты назвали самые востребованные нетехнические специальности в сфере IТ
Россияне могут начать работу с сфере IT даже без специализированного образования, наиболее востребованы маркетологи, рекрутеры и UX-дизайнеры/аналитики. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование центра «Зарплата.ру».
Эксперты опросили 1732 руководителей сотен отечественных IT-компаний в городах-миллионниках и выяснили, что сотрудники без навыков программирования нужны в 92% организаций. Самые востребованные специалисты — маркетологи (26%), IT-рекрутеры (15%) и UX-дизайнеры/аналитики (14%).
Также российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий, нужны менеджеры проектов (11%), технические писатели (10%), менеджеры по связям с общественностью (9%) и продукту (6%). Кроме того, работодателям необходимы специалисты по выстраиванию отношений с IT-индустрией (5%), переводчики (3%), UX-писатели (1%).
По данным опроса, в 84% компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических работников. Так, 41% организаций сотрудничают с онлайн-школами, 16% — с вузами, а у 27% есть свои программы обучения. Кроме того, 66% компаний готовы брать на работу стажеров с нетехническим образованием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru