Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык

Ранее НСН сообщала, что почти у половины россиян, а именно у 48,2%, денег хватает только на еду и одежду. Об этом говорят данные Росстата. При этом на товары длительного потребления, такие как смартфоны, бытовая техника, автомобили, денег половине россиян уже не хватает.

Больше всего семей, которые не могут позволить себе дорогостоящие покупки, среди молодёжи - 59,2%.

Кроме того, по данным Росстата 15% российских домохозяйств хватает денег только на еду, и даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывает у них проблемы, отмечает Ura.ru.

