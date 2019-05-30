Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Эксперты Высшей школы экономики выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России. Как пишет Газета.ру, специалисты подчеркнули, что знание иностранного языка увеличивает доходы работников до 27%. Речь идет о свободном владении английским или любым другим иностранным языком. При этом сотрудники с диплом бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13%.
Ранее НСН сообщала, что почти у половины россиян, а именно у 48,2%, денег хватает только на еду и одежду. Об этом говорят данные Росстата. При этом на товары длительного потребления, такие как смартфоны, бытовая техника, автомобили, денег половине россиян уже не хватает.
Больше всего семей, которые не могут позволить себе дорогостоящие покупки, среди молодёжи - 59,2%.
Кроме того, по данным Росстата 15% российских домохозяйств хватает денег только на еду, и даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывает у них проблемы, отмечает Ura.ru.
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