Эксперты напомнили об основных признаках мошеннических праздничных акций

По ее словам, сообщения от мошенников о якобы праздничных акциях могут привлечь пользователя оформлением, аналогичным дизайну рекламной акции. В первую очередь нужно смотреть на содержание и адрес отправителя. Электронный адрес в мошенническом послании может мельчайшими деталями отличаться от адреса электронной почты настоящей фирмы.

Если же в сообщении есть орфографические либо грамматические ошибки, ссылки для перехода на сомнительные интернет-порталы либо просьбы ввести код из SMS или пароль, это однозначно мошенническое письмо, отметила Слынько. Кроме того, добавила она, мошенники редко называют потенциальных жертв по имени, поскольку делают массовые, а не индивидуальные рассылки.

В случае сомнений в подлинности кампании необходимо набрать номер «горячей линии» организации и уточнить, действует ли данное предложение. Слынько напомнила, что ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам, а также афишировать реквизиты банковских карт и личных данных.

Ранее IT-специалисты предупредили о росте мошенничества в Telegram в 2023 году. Об этом сообщило агентство НСН.

