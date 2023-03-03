Эксперты напомнили об основных признаках мошеннических праздничных акций
Россияне, получающие сообщения об акциях к 8 Марта, должны внимательно относиться к орфографическим и грамматическим ошибкам, а также электронному адресу отправителя. Об этом заявила инженер информационной безопасности Лиги цифровой экономики Александра Слынько, сообщил портал Lenta.ru.
По ее словам, сообщения от мошенников о якобы праздничных акциях могут привлечь пользователя оформлением, аналогичным дизайну рекламной акции. В первую очередь нужно смотреть на содержание и адрес отправителя. Электронный адрес в мошенническом послании может мельчайшими деталями отличаться от адреса электронной почты настоящей фирмы.
Если же в сообщении есть орфографические либо грамматические ошибки, ссылки для перехода на сомнительные интернет-порталы либо просьбы ввести код из SMS или пароль, это однозначно мошенническое письмо, отметила Слынько. Кроме того, добавила она, мошенники редко называют потенциальных жертв по имени, поскольку делают массовые, а не индивидуальные рассылки.
В случае сомнений в подлинности кампании необходимо набрать номер «горячей линии» организации и уточнить, действует ли данное предложение. Слынько напомнила, что ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам, а также афишировать реквизиты банковских карт и личных данных.
Ранее IT-специалисты предупредили о росте мошенничества в Telegram в 2023 году. Об этом сообщило агентство НСН.
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