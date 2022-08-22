Эксперт заявил о смертельной опасности плохого постельного белья

Комментируя исследование Роскачества, выявившее токсичные вещества в постельном белье, он отметил, что формальдегид имеет имеет свойство менять ДНК клетки, поэтому постоянное использование такого постельного белья может стать причиной развития тяжёлых болезней.

«Рано или поздно может возникнуть рак верхних или нижних дыхательных путей. Дыхательные пути пострадают в любом случае. И кожа страдает, тоже возможны различные раковые изменения», — уточнил он.

Кондрахин добавил, что выявить наличие формальдегида и других вредных веществ могут только специалисты, но в любом случае постельное белье следует отправлять в стирку сразу после покупки.

Ранее Роскачество опубликовало список пищевых добавок, имеющих буквенный код Е, которые могут нанести вред здоровью и запрещены к ввозу и реализации в России, сообщает RT.

