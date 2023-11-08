Эксперт Славнов призвал россиян переходить на отечественные автомасла

Согласно данным Союза автосервисов, доля контрафакта на рынке автомобильных масел составляет 30–50%.

«К сожалению, о том, что налито в банке, можно рассказать только тогда, когда вы ее откроете. И то ни нос автовладельца, ни его глаз не являются сертифицированным прибором, чтобы определить, контрафактное масло или оригинальное», — отметил Славнов.

По словам эксперта, во время покупки следует обращать внимание на сертификаты, известность продавца, отзывы. Если на товаре есть QR-код или специальный номер, можно проверить масло на оригинальность.

Кроме того, Славнов отметил, что специалисты рекомендуют использовать автомасла российского производства.

«Многие говорят, что наши масла довольно неплохие и контрафакта среди них нет», – заключил эксперт.

