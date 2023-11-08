Эксперт Славнов призвал россиян переходить на отечественные автомасла
Автоэксперт, руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов рекомендовал при покупке автомобильных масел выбирать продукцию у крупных ретейлеров и проверять сертификаты на товары. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Согласно данным Союза автосервисов, доля контрафакта на рынке автомобильных масел составляет 30–50%.
«К сожалению, о том, что налито в банке, можно рассказать только тогда, когда вы ее откроете. И то ни нос автовладельца, ни его глаз не являются сертифицированным прибором, чтобы определить, контрафактное масло или оригинальное», — отметил Славнов.
По словам эксперта, во время покупки следует обращать внимание на сертификаты, известность продавца, отзывы. Если на товаре есть QR-код или специальный номер, можно проверить масло на оригинальность.
Кроме того, Славнов отметил, что специалисты рекомендуют использовать автомасла российского производства.
«Многие говорят, что наши масла довольно неплохие и контрафакта среди них нет», – заключил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru