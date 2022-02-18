Эксперт рассказал о повышении доходов населения после поручения Путина
В ближайшее время увеличение доходов россиян возможно только при повышении прожиточного минимума и, как следствие, роста минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.
Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости добиться роста реальных доходов граждан не менее чем на 2,5%. По его словам, при одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям россиян, повышение доходов населения может стать существенным.
Напомним, Владимир Путин потребовал добиться в 2022 году реального роста дохода населения не менее чем на 2,5%. Также глава государства поставил перед Кабмином цель повысить темпы потенциального роста экономики страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Эксперт рассказал о повышении доходов населения после поручения Путина
- Щербакова заявила о намерении продолжить карьеру после победы
- Лондон отменил программу «золотых виз» для инвесторов
- Названа дата начала строительства города Спутник под Владивостоком
- Блинкен предложил место встречи Лаврову на следующей неделе
- Песков прокомментировал выступления российских фигуристок на Играх в Пекине
- Фигурист Ставиский похвалил Валиеву за выступление в условиях прессинга
- Зеленский: Прямые переговоры с ДНР и ЛНР - бессмысленны
- В ЛНР заявили об обстрелах со стороны Киева
- CAS: Запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru