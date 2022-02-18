Эксперт рассказал о повышении доходов населения после поручения Путина

Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости добиться роста реальных доходов граждан не менее чем на 2,5%. По его словам, при одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям россиян, повышение доходов населения может стать существенным.

Напомним, Владимир Путин потребовал добиться в 2022 году реального роста дохода населения не менее чем на 2,5%. Также глава государства поставил перед Кабмином цель повысить темпы потенциального роста экономики страны.

