Эксперт рассказал о повышении доходов населения после поручения Путина

В ближайшее время увеличение доходов россиян возможно только при повышении прожиточного минимума и, как следствие, роста минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

Путин потребовал добиться роста реальных доходов граждан на 2,5%

Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости добиться роста реальных доходов граждан не менее чем на 2,5%. По его словам, при одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям россиян, повышение доходов населения может стать существенным.

Напомним, Владимир Путин потребовал добиться в 2022 году реального роста дохода населения не менее чем на 2,5%. Также глава государства поставил перед Кабмином цель повысить темпы потенциального роста экономики страны.

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