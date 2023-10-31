Эксперт посоветовала россиянкам не мечтать о браке с программистом
Семейная жизнь с сотрудником IT-компании может быть непростой, предупредила HR-директор KODIX Елена Ганзина.
Специалист по кадрам отметила, что программисты часто работают из дома. Большинство из них привыкли кодить по ночам, обратила внимание эксперт.
Ганзина полагает, что высокий заработок программистов не является весомым аргументом для брака. По ее словам, айтишник не всегда способен правильно распределять финансы, к тому же он будет тратить значительную часть средств на технику.
«Еще они редко бывают внимательными к деталям – не ждите от них комплиментов насчет новой сумки», - цитирует эксперта «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России разработало поправки к Семейному кодексу, которые позволят регистрировать браки в МФЦ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru