Эксперт рекомендовал удалить лишние программы, чтобы избежать перегрева телефона
Избежать перегрева телефона летом можно, удалив лишние приложения и защищая устройство от прямых солнечных лучей. Об этом рассказал эксперт по гаджетам, ведущий проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил эксперт, в телефоны встроены специальные механизмы, которые понижают частоту работы микрочипов при нагреве устройства и снижают повышенную температуру. В случае критического увеличения температуры происходит автоматическое отключение гаджета, чтобы он не нагревался изнутри. Корнейчук подчеркнул, что у каждого микрочипа свой температурный режим работы.
«Для одних микрочипов — 91 градус, для вторых — 100, для третьих — более 100. Соответственно, разные устройства могут работать без проблем при разных температурных значениях. Но опасных температур для работы телефона в нашем регионе не бывает», — поделился специалист, пояснив, что в столичном регионе смартфон не сможет нагреться выше 100 градусов
Чтобы не допустить перегрева телефона в летнюю жару, необходимо удалить лишние неиспользуемые программы, запретить работу в фоновом режиме и не нагревать устройство целенаправленно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru