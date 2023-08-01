Эксперт рекомендовал удалить лишние программы, чтобы избежать перегрева телефона

Как отметил эксперт, в телефоны встроены специальные механизмы, которые понижают частоту работы микрочипов при нагреве устройства и снижают повышенную температуру. В случае критического увеличения температуры происходит автоматическое отключение гаджета, чтобы он не нагревался изнутри. Корнейчук подчеркнул, что у каждого микрочипа свой температурный режим работы.

«Для одних микрочипов — 91 градус, для вторых — 100, для третьих — более 100. Соответственно, разные устройства могут работать без проблем при разных температурных значениях. Но опасных температур для работы телефона в нашем регионе не бывает», — поделился специалист, пояснив, что в столичном регионе смартфон не сможет нагреться выше 100 градусов

Чтобы не допустить перегрева телефона в летнюю жару, необходимо удалить лишние неиспользуемые программы, запретить работу в фоновом режиме и не нагревать устройство целенаправленно.

