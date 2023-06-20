Эксперт назвал страну-лидера по количеству беженцев в Россию
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН назвал страну, из которой больше всего прибывает в Россию беженцев.
Президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что больше всего беженцев, приехавших в Россию, едут с территории Украины.
«В этом году, безусловно, самое большое количество беженцев из Украины. С таким отрывом, что даже сравнить ни с чем нельзя. Если брать прошлые годы, то Сирия, Афганистан, но все равно не такой объем», - отметил собеседник НСН.
Количество беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года, возросло до 5,3 млн. Среди них — 738 тыс. детей, сообщали в силовых структурах в феврале 2023 года. В Минтруде ожидают рост числа мигрантов в России к 2030 году на 15%.
Ранее глава Союза украинцев Польши Мирослав Скорка рассказал о проблемах у беженцев из-за русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru