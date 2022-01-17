Эксперт назвал сроки завершения пандемии в России
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что пандемия COVID-19 в России может завершится уже этой весной.
По его мнению, это произойдёт «к концу марта».
«Я думаю... это уже будет последняя волна этой пандемии», - сказал он в эфире «Радио 1».
Ранее международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam установила, что состояние 10 богатейших людей планеты во время пандемии коронавируса увеличилось вдвое - с $700 млрд до $1,5 трлн.
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