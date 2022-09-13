Эксперт напомнила россиянам о выплатах за долгий брак

Как отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм», на премию могут претендовать пары, которые состояли в зарегистрированном браке 50 лет и более. В дальнейшем семьи могут получать выплаты каждые 5 или 10 лет.

Иванова-Швец подчеркнула, что каждый регион устанавливает свои нормы и правила, которые меняются в зависимости от субъекта. В частности, в Санкт-Петербурге отметившим «золотую свадьбу» выплатят 50 тысяч рублей, а в Удмуртии и Пензенской области — сумму в 10 раз меньше, пишет РИА ФАН.

Чтобы получить премию, супругам необходимо обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, отмечает Газета.ру.

