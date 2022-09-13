Эксперт напомнила россиянам о выплатах за долгий брак
Жители 19 российских регионов могут получить выплаты от властей за долгий брак. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм», на премию могут претендовать пары, которые состояли в зарегистрированном браке 50 лет и более. В дальнейшем семьи могут получать выплаты каждые 5 или 10 лет.
Иванова-Швец подчеркнула, что каждый регион устанавливает свои нормы и правила, которые меняются в зависимости от субъекта. В частности, в Санкт-Петербурге отметившим «золотую свадьбу» выплатят 50 тысяч рублей, а в Удмуртии и Пензенской области — сумму в 10 раз меньше, пишет РИА ФАН.
Чтобы получить премию, супругам необходимо обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, отмечает Газета.ру.
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