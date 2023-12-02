Эксперт Быстров рассказал, какие продукты к Новому году можно купить уже сейчас

Некоторые продукты можно покупать к Новому году заранее, чтобы сэкономить и избежать очередей. Об этом заявил доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с RT.

Экономист посоветовал закупить мясо и рыбу до предновогоднего повышения цен

«Различные консервы и соленья с не истекающим сроком годности — кукурузу, горошек, оливки — можно закупить уже сейчас. Это же касается качественной икры, но хранить ее обязательно нужно в холодильнике», — поделился эксперт.

Уже сейчас можно закупать конфеты и шоколад, которые следует хранить при температуре в +15...+22°С и влажности не выше 65%, а также сырокопченую или сыровяленую колбасу: ее необходимо обернуть в пергамент и не нарушать заводскую упаковку.

Быстров посоветовал приобретать развесные соленья не раньше, чем за десять дней до праздника, а колбасные изделия и деликатесы покупать за 3-4 дня до застолья. Эксперт рекомендовал в самую последнюю очередь приобретать овощи, фрукты, сыр и готовые нарезки.

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ФОТО: РИА Новости
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