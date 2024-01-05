Эксперт Акимкин спрогнозировал рост заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул

Рост заболеваемости респираторными инфекциями возможен в России после новогодних каникул. Об этом предупредил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в беседе с РИА Новости.

Мурашко рекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ

«После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул», — указал эксперт.

Акимкин посоветовал гражданам соблюдать меры предосторожности: мыть руки, использовать антисептики, дезинфицировать гаджеты и проветривать помещения. По словам эпидемиолога, при большом скоплении людей лучше носить маску, а при первых признаках болезни обращаться за помощью к медикам и оставаться дома.

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране уменьшилась на 14,3%, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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