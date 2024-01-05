Эксперт Акимкин спрогнозировал рост заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул
Рост заболеваемости респираторными инфекциями возможен в России после новогодних каникул. Об этом предупредил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в беседе с РИА Новости.
«После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул», — указал эксперт.
Акимкин посоветовал гражданам соблюдать меры предосторожности: мыть руки, использовать антисептики, дезинфицировать гаджеты и проветривать помещения. По словам эпидемиолога, при большом скоплении людей лучше носить маску, а при первых признаках болезни обращаться за помощью к медикам и оставаться дома.
Между тем Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране уменьшилась на 14,3%, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннендо и Енпхендо
- Эксперт Акимкин спрогнозировал рост заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул
- Число жертв землетрясений в Японии возросло до 92
- СМИ: США готовятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке
- Германия отправила ВСУ десять бронемашин Marder и боеприпасы для танков Leopard
- Названы обязательные условия для выхода на пенсию
- Постпред Крыма Мурадов считает Польшу главным провокатором НАТО
- Взвод украинских солдат сдался в плен в полном составе
- ПВО сбила в районе Кременной шесть беспилотников ВСУ
- Бойцы «Вагнера» мстят избившим ветерана спецоперации в Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru