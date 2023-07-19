Экс-полковник ГРУ Квачков придет в полицию после возбуждения дела о дискредитации ВС

Клочков рассказал, что извещение от МВД по Тверскому району пришло ему с задержкой, поэтому сейчас он ожидает назначения другой даты для посещения отдела МВД.

Полковник выразил мнение, что причиной возбуждения дела против него стала его общественная деятельность. Квачков поделился, что Общероссийское офицерское собрание, председателем которого он является, направляло властям России заявление о недопустимости подобного ведения боевых действий. По словам военного, организация не просто критиковала ВС РФ, а указывала на недостатки и предлагала конкретные меры по их устранению.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский требует от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина один рубль моральной компенсации за обвинения в дискредитации ВС РФ, передает «Радиоточка НСН».

