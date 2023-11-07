Экс-мундепа Люсю Штейн заочно арестовали по делу о фейках об армии
Столичный Басманный суд заочно арестовал бывшего муниципального депутата, участницу Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал ... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — указали в учреждении.
Как уточнили в суде, экс-мундеп объявлена в международный розыск, пишет RT.
В мае прошлого года Штейн объявили в розыск по уголовной статье, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, публикации девушки в соцсетях проверяли на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru