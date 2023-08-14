Экс-кандидату в губернаторы Приморья дали 6 лет колонии за мошенничество

Ищенко признали виновным по статье о мошенничестве.

«Назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — постановил суд.

Экс-кандидат в губернаторы будет отбывать срок в колонии общего режима, указывает телеканал «360». Ищенко заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор.

По данным следствия, глава «Авроры-строй» обманом похитил более 387 млн рублей участников долевого строительства дома на улице Сафонова во Владивостоке, отмечает РЕН ТВ. Необходимые средства хранились на счетах компании, однако работы не были завершены, и дом не сдали в эксплуатацию.

Кроме того, суд рассматривает еще одно дело в отношении Ищенко о причинении имущественного ущерба. В феврале-апреле 2019 года тот заключил с двумя физлицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме во Владивостоке. Однако проверка установила, что эти помещения — фактически нежилые и не предназначены для проживания, а застройщик ввел граждан в заблуждение. Потерпевшие лишились права на поддержку в виде софинансирования достройки проблемного объекта долевого строительства.

