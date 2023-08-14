Экс-кандидату в губернаторы Приморья дали 6 лет колонии за мошенничество
Суд во Владивостоке приговорил генерального директора компании «Аврора-строй», экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к 6 годам заключения за мошенничество с деньгами дольщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первомайский районный суд.
Ищенко признали виновным по статье о мошенничестве.
«Назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — постановил суд.
Экс-кандидат в губернаторы будет отбывать срок в колонии общего режима, указывает телеканал «360». Ищенко заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор.
По данным следствия, глава «Авроры-строй» обманом похитил более 387 млн рублей участников долевого строительства дома на улице Сафонова во Владивостоке, отмечает РЕН ТВ. Необходимые средства хранились на счетах компании, однако работы не были завершены, и дом не сдали в эксплуатацию.
Кроме того, суд рассматривает еще одно дело в отношении Ищенко о причинении имущественного ущерба. В феврале-апреле 2019 года тот заключил с двумя физлицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме во Владивостоке. Однако проверка установила, что эти помещения — фактически нежилые и не предназначены для проживания, а застройщик ввел граждан в заблуждение. Потерпевшие лишились права на поддержку в виде софинансирования достройки проблемного объекта долевого строительства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
- Депутат Госдумы Бессараб предложила увеличить размер единого пособия на детей
- МВД объявило в розыск трех украинских военачальников из-за обстрелов Донбасса
- Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
- Экс-кандидату в губернаторы Приморья дали 6 лет колонии за мошенничество
- Подполье помогло военным РФ уничтожить склад снарядов и десятки украинских солдат
- В США истребитель МиГ-23 упал на жилой дом
- Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения
- Маск согласился с мнением о провале контрнаступления
- Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru