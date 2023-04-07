Экс-глава «Газпром нефтехим Салавата» Каримов арестован в Уфе

Суд в Уфе принял решение отправить под стражу экс-генерального директора компании «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова. Его обвинению в мошенничестве.

Согласно материалам следственного дела, топ-менеджер похитил средства нефтяного предприятия, которым руководил с августа 2016 года по август 2021 года. Ущерб оценивается в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», Каримов незаконно приватизировал базу отдыха «Белый олень», которая принадлежала нефтяникам.

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«Газпром нефтехим Салават» специализируется на переработке углеводородов, выпускает различные типы топлива, нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты и другую продукцию.

Ранее бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» суть порученной президентом Владимиром Путиным ревизии уголовных дел в отношении предпринимателей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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