Экс-глава «Газпром нефтехим Салавата» Каримов арестован в Уфе
Суд в Уфе принял решение отправить под стражу экс-генерального директора компании «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова. Его обвинению в мошенничестве.
Согласно материалам следственного дела, топ-менеджер похитил средства нефтяного предприятия, которым руководил с августа 2016 года по август 2021 года. Ущерб оценивается в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», Каримов незаконно приватизировал базу отдыха «Белый олень», которая принадлежала нефтяникам.
«Газпром нефтехим Салават» специализируется на переработке углеводородов, выпускает различные типы топлива, нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты и другую продукцию.
Ранее бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» суть порученной президентом Владимиром Путиным ревизии уголовных дел в отношении предпринимателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru