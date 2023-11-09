Экс-боец ЧВК «Вагнер» отправлял школьнице интимные снимки
В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении бывшего штурмовика ЧВК «Вагнер», сообщает «Коммерсант-Пермь».
Его подозревают в переписке со школьницей, которой он отправлял интимные фотографии. С заявлением в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, 2 сентября мужчина отправил ее дочери в Telegram изображение полового органа с текстом непристойного содержания. Подозреваемый был задержан.
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой, кражи, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru