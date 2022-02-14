Экономист: Подмосковье заслужено попало в лидеры рейтинга качества жизни

При этом он отметил, что в России есть несколько регионов, которые могли бы составить конкуренцию тройке лидеров по целому ряду показателей. Однако, в целом данный рейтинг Широв признал справедливым.

«У нас есть регионы с очень неплохим уровнем жизни и более качественной экологией, чем в центральных регионах, например, это Краснодарский край», – сказал Широв.

Рейтинг регионов по качеству жизни за 2021 год опубликовало агентство РИА Новости. Первую строчку в нём заняла Москва – 81,4 балла. На втором месте оказался Санкт-Петербург –80,2. Московская область замыкает тройку лидеров, набрав 75,9 баллов. Также в пятёрку лучших регионов страны по качеству жизни вошли Татарстан и Краснодарский край.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил свою точку зрения по поводу благоустройства Москвы. По его словам, оно «оставляет желать лучшего».

