Экономист Калугин: Россияне не откажутся от импортных товаров из-за роста цен

По его мнению, рост цен связан не только с девальвацей рубля, но и с тем, что граждане «берут потребительские, автомобильные кредиты и тратят их в магазинах».

Он привёл в пример стиральные машины, которые будут покупать даже за 80 тысяч рублей. Просто желающих потратить такие суммы станет меньше - россияне будут сокращать потребление.

«Но отказываться от чего-то мы вряд ли будем, потому что запретительный уровень курса доллара, который может привести к сильному подорожанию импортных товаров, я вижу где-то на уровне 120», – заключил Калугин.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить с 1 января 2024 года минимальные цены на водку, бренди и коньяк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

