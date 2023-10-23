Экономист Калугин: Россияне не откажутся от импортных товаров из-за роста цен
Экономист Виталий Калугин заявил, что в настоящее время отсутствуют группы товаров, подорожание которых заставит россиян отказаться от их покупки, сообщает «ФедералПресс».
По его мнению, рост цен связан не только с девальвацей рубля, но и с тем, что граждане «берут потребительские, автомобильные кредиты и тратят их в магазинах».
Он привёл в пример стиральные машины, которые будут покупать даже за 80 тысяч рублей. Просто желающих потратить такие суммы станет меньше - россияне будут сокращать потребление.
«Но отказываться от чего-то мы вряд ли будем, потому что запретительный уровень курса доллара, который может привести к сильному подорожанию импортных товаров, я вижу где-то на уровне 120», – заключил Калугин.
Ранее Министерство финансов России предложило повысить с 1 января 2024 года минимальные цены на водку, бренди и коньяк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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