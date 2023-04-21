Экономист: 30% москвичей продолжают пользоваться наличными

Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН напомнил, что треть населения в России до сих пор пользуется наличными деньгами.

На собственном примере, будучи жителем Москвы, он еженедельно сталкивается с электронным сбоем в системе, и в таком случае выручают приходят наличные средства в его кошельке.

«Надежность электронных систем еще далеко не 100%. О чем говорить, если у нас треть населения в России не имеет доступа к интернету. У нас есть деревни и села, где один сельский магазин получает «наличку», на нее покупает продукты с райцентра и едет обратно. 30% людей в России продолжают пользоваться наличными деньгами. И даже в Москве я постоянно ношу с собой минимальную сумму наличных, и произойдет какой-то электронный сбой, я мог бы расплатиться «наличкой». И раз в неделю это подтверждается. Поэтому о каких ограничениях наличных денежных средств может идти речь?» - сказал Змиев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в пресс-центре НСН объяснил свою схему декларирования наличных денег россиян, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

