Экономический хакатон правительства Москвы собрал студентов ведущих вузов РФ

Студенческий хакатон «Экономика будущего Москвы» стартовал в российской столице. В ходе двухнедельной работы учащиеся ведущих высших учебных заведений России представят концептуально новые направления развития в области экономической, инвестиционной и промышленной политики, малого и среднего бизнеса, ЖКХ и других сфер жизни мегаполиса.

Как отметила министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, хакатон приурочен ко Дню экономиста. Цель форума – выявить талантливую молодёжь, стимулировать и поддержать научное творчество студентов, их привлечение к решению научно-практических проблем, имеющих важное социально-экономическое значение

«Ещё одна цель хакатона - популяризация и внедрение в практику научных студенческих проектов. Мы убеждены, что разработанные участниками предложения, их последующие научно-прикладные работы лягут в основу будущих проектов развития не только Москвы, но и страны в целом», – отметила Багреева.

Участникам конкурса предстоит самим определить проблемные зоны экономики столицы, изучить международный опыт и разработать авторский проект, направленный на решение конкретной актуальной для города проблемы. Главными критериями оценки работ станут возможность практического применения, экономическая обоснованность, возможность улучшения и модернизации проекта после его воплощения в жизнь.

Презентация работ, подведение итогов и церемония награждения победителей состоятся 10 ноября, в канун Дня экономиста. В состав конкурсной комиссии войдут представители Правительства Москвы и российских вузов.

Победители хакатона получат возможность пройти стажировку в Департаменте экономической политики и развития города Москвы и Сбербанке России. По словам Марии Багреевой, студенты смогут принять участие в разработке и реализации актуальных программ развития столицы, получат уникальный опыт работы в городской команде.

Хакатон «Экономика будущего Москвы» организован столичным Департаментом экономической политики и развития совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова при поддержке Сбербанка России.

