Ефимов: В МТШ доступно 95 образовательных курсов для сотрудников столичных предприятий
По словам заместителя мэра столицы Владимира Ефимова, «Московская техническая школа « (МТШ) работает уже третий год, помогая инженерам повышать уровень компетенции и улучшать практические навыки.
«Проект постоянно развивается: только в этом году были открыты два новых направления и 51 курс», – отметил вице-мэр.
Среди её направлений - «Промышленный дизайн», «Робототехника и сенсорика», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект», «Микроэлектроника и фотоника», «Технологии связи» и «Беспилотный транспорт».
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, новые курсы и центры технологических и производственных компетенций открываются на базе столичных вузов. Он рассказал, что до конца 2023 года запланировано открыть еще не менее двух новых направлений.
По окончании «Московской технической школы» специалисты получают удостоверение о повышении квалификации, а столичные компании получают субсидию от города, покрывающую до 95% стоимости обучения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 2,5 года обучение в «Московской технической школе» прошли более 1,2 тысячи сотрудников промышленных предприятий столицы.
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