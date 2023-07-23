Ефимов: В МТШ доступно 95 образовательных курсов для сотрудников столичных предприятий

«Проект постоянно развивается: только в этом году были открыты два новых направления и 51 курс», – отметил вице-мэр.

Среди её направлений - «Промышленный дизайн», «Робототехника и сенсорика», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект», «Микроэлектроника и фотоника», «Технологии связи» и «Беспилотный транспорт».

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, новые курсы и центры технологических и производственных компетенций открываются на базе столичных вузов. Он рассказал, что до конца 2023 года запланировано открыть еще не менее двух новых направлений.

По окончании «Московской технической школы» специалисты получают удостоверение о повышении квалификации, а столичные компании получают субсидию от города, покрывающую до 95% стоимости обучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 2,5 года обучение в «Московской технической школе» прошли более 1,2 тысячи сотрудников промышленных предприятий столицы.

