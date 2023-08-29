Единые учения пройдут в российских школах и колледжах

Отмечается, что всероссийские учения проводятся впервые. Их задача — отработка комплексного сценария действий сотрудников охраны и работников образовательных учреждений, проверка работы систем оповещения и координация действий с антитеррористическими комиссиями и оперативными службами.

Кроме того, в учениях примут участие представители МЧС, МВД, Росгвардии и региональных властей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2024 года в школах появится новый предмет — «Основа безопасности и защита Родины». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

