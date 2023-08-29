Единые учения пройдут в российских школах и колледжах
В российских колледжах и школах начались единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
Отмечается, что всероссийские учения проводятся впервые. Их задача — отработка комплексного сценария действий сотрудников охраны и работников образовательных учреждений, проверка работы систем оповещения и координация действий с антитеррористическими комиссиями и оперативными службами.
Кроме того, в учениях примут участие представители МЧС, МВД, Росгвардии и региональных властей.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2024 года в школах появится новый предмет — «Основа безопасности и защита Родины». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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