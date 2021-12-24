«Двойные стандарты»: В Общественной палате осудили политику Facebook
Решение суда оштрафовать соцсеть справедливо, она должна соблюдать российские законы и уважать интересы пользователей, заявил Александр Малькевич.
Компания Meta (Facebook) живет двойными стандартами, требования общеевропейского законодательства она бы точно соблюдала, заявил член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Московский суд 24 декабря наложил на компанию Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc.) оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного контента. Согласно российскому законодательству, наказание за подобное правонарушение составляет для онлайн-платформ от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
«Решение суда справедливо и закономерно. Иностранные технологические компании, получающие прибыль на российском рынке, должны соблюдать российское законодательство и уважать интересы российских пользователей. Очевидно, что бигтех живет двойными стандартами, адаптируя свое поведение в зависимости от рынка, на котором работает. Трудно представить ситуацию, в которой Facebook или Google будут игнорировать требования общеевропейского законодательства, регуляторов или решения европейских судов. При этом не стоит думать, что штрафы за неудаление деструктивного контента – это российское изобретение. В ближайшее время в Евросоюзе может быть принят так называемый закон о цифровых рынках, который также предусматривает наложение оборотных штрафов за подобные нарушения», - отметил Малькевич.
По его словам, Россия, как и другие цивилизованные страны мира обязана защищать граждан и бизнес от произвола бигтеха.
«Ни одна соцсеть в мире, каких бы финансовых успехов она не достигла, не имеет права игнорировать действующее законодательство и судебные решения страны, в которой она работает и зарабатывает. Однако американские ИТ-гиганты постоянно демонстрируют свое пренебрежительное отношение к требованиям российских регуляторов и нежелание как соблюдать закон, так и платить наложенные судом штрафы за его нарушения», - резюмировал Малькевич.
В свою очередь директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что либо Facebook заплатит штраф, либо компания покинет территорию России, потому что здесь ей будет не выгодно.
«Естественно Facebook заплатит этот штраф. Либо компания заплатит штраф и начнет исполнять те требования, которые предписывает закон, либо покинет территорию России, потому что здесь им будет не выгодно. Либо работайте здесь, либо валите, что называется. Но работайте не просто так, а выполняя те нормы и требования, которые накладывает действующее законодательство. Сегодня они находятся в неравных конкурентных условиях с российскими компаниями. Почему «ВКонтакте» и «Яндекс» тратят гигантские деньги на выполнение норм и требований российских законов, а американские корпорации считают, что России ничего не должны. При этом из-за плохой модерации или из-за отсутствия качества модерации привлекают большой опасности пользователей, потому что там масса контента опасного и негативного появляется. По нашим тестам видно, что они практически не удаляют опасный контент. Это конечно создает определенные проблемы», - сказал Зыков.
Мировой суд в Москве 23 декабря также назначил компании Google LLC оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенного в России контента.
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