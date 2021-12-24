«Двойные стандарты»: В Общественной палате осудили политику Facebook

Московский суд 24 декабря наложил на компанию Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc.) оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного контента. Согласно российскому законодательству, наказание за подобное правонарушение составляет для онлайн-платформ от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.

«Решение суда справедливо и закономерно. Иностранные технологические компании, получающие прибыль на российском рынке, должны соблюдать российское законодательство и уважать интересы российских пользователей. Очевидно, что бигтех живет двойными стандартами, адаптируя свое поведение в зависимости от рынка, на котором работает. Трудно представить ситуацию, в которой Facebook или Google будут игнорировать требования общеевропейского законодательства, регуляторов или решения европейских судов. При этом не стоит думать, что штрафы за неудаление деструктивного контента – это российское изобретение. В ближайшее время в Евросоюзе может быть принят так называемый закон о цифровых рынках, который также предусматривает наложение оборотных штрафов за подобные нарушения», - отметил Малькевич.

По его словам, Россия, как и другие цивилизованные страны мира обязана защищать граждан и бизнес от произвола бигтеха.

«Ни одна соцсеть в мире, каких бы финансовых успехов она не достигла, не имеет права игнорировать действующее законодательство и судебные решения страны, в которой она работает и зарабатывает. Однако американские ИТ-гиганты постоянно демонстрируют свое пренебрежительное отношение к требованиям российских регуляторов и нежелание как соблюдать закон, так и платить наложенные судом штрафы за его нарушения», - резюмировал Малькевич.

В свою очередь директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что либо Facebook заплатит штраф, либо компания покинет территорию России, потому что здесь ей будет не выгодно.