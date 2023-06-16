Движение по Окской улице запустят в этом году
Строительные работы на Окской улице завершаются, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, это один из нужных инфраструктурных проектов на юго-востоке столицы. В его рамках две части Окской улицы будут соединены. «Готовность объекта 75%. Уже демонтированы старые железнодорожные пути, строители выполняют работы по устройству основания дороги и прокладке сопутствующих инженерных коммуникаций», - отметил Загрутдинов.
Запуск движения по Окской улице изначально планировался во втором квартале 2024 года, но делается все возможное, чтобы закончить работы в этом году.
Благодаря новой связке транспортные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской перераспределятся, создав альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту.
Также в районе станции метро «Текстильщики» в августе завершится реконструкция одноименного путепровода. Сейчас там запущено рабочее движение транспорта. Демонтированы два временных путепровода и подъездные дороги. В планах расширение Волгоградского проспекта на подходах к путепроводу и завершение благоустройства прилегающей территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru