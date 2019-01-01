Две трети новых рабочих мест в Москве создается в отдаленных районах

Ситуация с маятниковой миграцией в столице, когда жители ежедневно ездят на работу в центр, а потом возвращаются домой в спальные районы, постепенно улучшается. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги прошедшего в столице ежегодного урбанистического форума.

«Сегодня это главная идеология развития. Мы стараемся создавать рабочие места ближе к жилым массивам, к жилым районам. Две трети из них создается не в центре города, а именно на периферии, чтобы люди имели возможность там, где они живут, там же рядом иметь рабочие места, чтобы меньше было маятниковой миграции», - пояснил градоначальник.

По его словам, такой подход к развитию Москвы отвечает требованиям полицентричной модели развития города.

«Человек должен иметь возможность рядом со своим домом иметь хорошую поликлинику, иметь хорошие детский сад, школу, торговый центр, услуги и работу», - подчеркнул мэр.

По его словам, в последние годы городские власти прекратили «уплотнение» центральных районов города офисными зданиями и занялись реновацией заброшенных промзон, на территории которых появилось почти полмиллиона новых рабочих мест.