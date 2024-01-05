Две школы в Новой Москве реконструируют за счет средств городского бюджета в 2024 году
В 2024 году планируется завершить реконструкцию двух школ в Новой Москве, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в поселке Красная Пахра специалисты реконструируют здание школы и возводят пристройку на 300 учеников. В поселении Новофёдоровское, в деревне Яковлевское реконструируют школу на 350 учеников и возводят пристройку еще на 550 мест. Все строительные работы ведутся за счет городского бюджета, уточнил Бачкарёв.
Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою очередь отметил, что при сдаче школы будут уже с оборудованием и мебелью.
Жидкин рассказал, что только с начала 2023 года в Новой Москве за счет средств инвесторов и городского бюджета возвели 26 образовательных организаций. По его словам, к 2035 году в ТиНАО планируют построить около 170 школ, 320 новых детских садов, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Валерий Меладзе отменил гастроли из-за попавшего в реанимацию отца
- В КНДР заявили, что учебные стрельбы не нанесли вреда южнокорейским островам
- ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и Vampire
- Эдгард Запашный снял в цирке ролик по мотивам «Слова пацана»
- Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе
- ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине
- Маск назвал «плохой идеей» вторжение в Россию
- ФК «Краснодар» объявил о трансфере игрока сборной Колумбии Кастаньо
- Средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем
- Четыре человека погибли при крушении часного самолета на Карибах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru