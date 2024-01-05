Две школы в Новой Москве реконструируют за счет средств городского бюджета в 2024 году

По его словам, в поселке Красная Пахра специалисты реконструируют здание школы и возводят пристройку на 300 учеников. В поселении Новофёдоровское, в деревне Яковлевское реконструируют школу на 350 учеников и возводят пристройку еще на 550 мест. Все строительные работы ведутся за счет городского бюджета, уточнил Бачкарёв.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою очередь отметил, что при сдаче школы будут уже с оборудованием и мебелью.

Жидкин рассказал, что только с начала 2023 года в Новой Москве за счет средств инвесторов и городского бюджета возвели 26 образовательных организаций. По его словам, к 2035 году в ТиНАО планируют построить около 170 школ, 320 новых детских садов, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.

