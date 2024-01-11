Два охотника с собаками провели четыре месяца в тайге в Красноярском крае
Сотрудники МЧС России спасли двух охотников и трех собак, которые провели четыре месяца в тайге в Красноярском крае, рассказали в пресс-службе ведомства.
В начале осени охотники ушли в тайгу и планировали вернуться в декабре. На обратном пути 79-летнему мужчине стало плохо. Напарник оставил его в охотничьей избе и пошел за помощью. Вскоре он был вынужден вернуться из-за непроходимых сугробов.
Они вышли на связь с родственниками и рассказали о случившемся. Мужчин эвакуировали вертолетом и передали медикам.
Накануне в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС провели спасательную операцию после того, как произошла аварийная остановка канатно-кресельной дороги, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru