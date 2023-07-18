Дуров объяснил нежелание покупать жилье и самолеты

В своем Telegram-канале Дуров написал, что число пользователей мессенджера превысило 800 миллионов. При этом проект не приносит ему прибыли даже после появления платной подписки.

По словам Дурова, он продолжает вкладывать в развитие Telegram все деньги. Бизнесмен считает, что приобретение домов и самолетов отвлечет его от работы.

Предприниматель заявил, что предпочитает сконцентрироваться на работе и не владеть ничем. Дуров уточнил, что из собственности у него только Telegram и «некоторое количество» криптовалют Bitcoin и Toncoin.

Дуров 26 июня анонсировал появление в Telegram формата Stories, сообщает «Радиоточка НСН».

