Дуров объяснил нежелание покупать жилье и самолеты

Бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от покупки жилой недвижимости и личных самолетов.

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В своем Telegram-канале Дуров написал, что число пользователей мессенджера превысило 800 миллионов. При этом проект не приносит ему прибыли даже после появления платной подписки.

По словам Дурова, он продолжает вкладывать в развитие Telegram все деньги. Бизнесмен считает, что приобретение домов и самолетов отвлечет его от работы.

Предприниматель заявил, что предпочитает сконцентрироваться на работе и не владеть ничем. Дуров уточнил, что из собственности у него только Telegram и «некоторое количество» криптовалют Bitcoin и Toncoin.

Дуров 26 июня анонсировал появление в Telegram формата Stories, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com
ТЕГИ:TelegramБизнесПавел Дуров

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