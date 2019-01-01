«Дожди сменит похолодание»: Синоптики предупредили москвичей о капризах погоды

Синоптики призвали жителей столицы готовиться к смене погоды: вслед за теплом, дождями и грозами, которые ожидаются в регионе в начале рабочей недели, в Москву и область придёт похолодание. Как пишет АГН Москва, об этом заявили специалисты центра погоды «Фобос». Похолодание придёт в регион в четверг. Днем метеорологи прогнозируют около плюс 16-ти градусов, ночью — от +3 до +8 градусов.

При этом отмечается, что в начале недели в столице будет на 4 градуса теплее средних значений для этого времени года за последние несколько лет. Днём воздух будет прогреваться до +23 градусов, ночью столбики термометров остановятся на отметке 13 градусов выше ноля.

Ранее в НСН писала, что специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет лето в России в 2019 году. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета».

Среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье, передает RT.

Теплое лето прогнозируется также на севере Урала и в Сибири – там температура будет подниматься выше, чем в летний период прошлого года.

