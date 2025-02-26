«Дорого - не значит хорошо»: Каким винам отдают предпочтение россияне

В январе 2025 года объем производства вина в России увеличился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона декалитров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства РФ. В частности, объем тихих вин за этот период составил 2,24 миллиона декалитров, что на 16,5% больше, а игристых вин – 1,1 миллиона декалитров, прирост составил 23,4%. Левицкий отметил, что в рейтинге лучших вин половину позиций занимает винодельческая продукция до 500 рублей.

«Хорошее вино может стоить недорого. В топ-50 лучших образцов винодельческой продукции, представленной на российском рынке, согласно исследованию Роскачества, половину позиций занимают вина стоимостью до 500 рублей. Кроме того, вывод о том, что дорогое вино обязательно будет качественным, не релевантен, поскольку на цену влияют десятки факторов. Доля винодела в каждой бутылке, если мы говорим о российском вине, занимает примерно 40%, остальное составляют НДС, логистика, хранение и так далее. Выбирая между российскими и зарубежными винами, россияне все чаще выбирают отечественные бренды. По данным прошлогоднего исследования РОМИР, 67% россиян одинаково хорошо относятся и к зарубежным, и к российским винам, а 16% предпочитают вина только отечественного производства - прежде всего, благодаря приемлемой стоимости, а также доступности на полках магазинов», - рассказал эксперт.