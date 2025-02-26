«Дорого - не значит хорошо»: Каким винам отдают предпочтение россияне

В рейтинге лучших вин половину позиций занимает винодельческая продукция до 500 рублей, заявил НСН Дмитрий Левицкий.

Больше половины россиян одинаково хорошо относятся и к зарубежным, и к российским винам, а 16% предпочитают вина только отечественного производства, рассказал в интервью НСН ресторатор, владелец HURMA Group, со-организатор самого известного гастрономического события страны GASTREET и руководитель первого в России винного города «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

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В январе 2025 года объем производства вина в России увеличился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона декалитров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства РФ. В частности, объем тихих вин за этот период составил 2,24 миллиона декалитров, что на 16,5% больше, а игристых вин – 1,1 миллиона декалитров, прирост составил 23,4%. Левицкий отметил, что в рейтинге лучших вин половину позиций занимает винодельческая продукция до 500 рублей.

«Хорошее вино может стоить недорого. В топ-50 лучших образцов винодельческой продукции, представленной на российском рынке, согласно исследованию Роскачества, половину позиций занимают вина стоимостью до 500 рублей. Кроме того, вывод о том, что дорогое вино обязательно будет качественным, не релевантен, поскольку на цену влияют десятки факторов. Доля винодела в каждой бутылке, если мы говорим о российском вине, занимает примерно 40%, остальное составляют НДС, логистика, хранение и так далее. Выбирая между российскими и зарубежными винами, россияне все чаще выбирают отечественные бренды. По данным прошлогоднего исследования РОМИР, 67% россиян одинаково хорошо относятся и к зарубежным, и к российским винам, а 16% предпочитают вина только отечественного производства - прежде всего, благодаря приемлемой стоимости, а также доступности на полках магазинов», - рассказал эксперт.
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По его словам, тренд на игристые вина можно объяснить модой на здоровый образ жизни.

«Рост продажи игристых вин - это общемировой тренд - растет спрос на более легкие алкогольные напитки, в том числе, за счет моды на здоровый образ жизни и отличной сочетаемости легких вин с низкокалорийной едой. Игристые вина, например, более демократичны в упаковке, что облегчает их производство. Эксперты даже прогнозируют, что в ближайшие два-три года все больше игристых вин будет выпускаться в жестяных банках», - сказал собеседник НСН.
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Левицкий также поделился, что винный курорт «Белый мыс», который сейчас строится в Геленджике, способствует развитию культуры потребления вина, чтобы это было красиво и в меру. По задумке создателей проекта, «Белый мыс» научит людей выбирать качественные сорта, разбираться в вине.

«Мы сделаем все, чтобы наши гости влюбились в вино, заинтересовались его историей и начали его изучать. В энотеке с самой большой коллекцией российского вина на 900 квадратных метрах будут представлены как крупные бренды, так и маленькие семейные винодельни. Они также смогут презентовать свои вина на наших выставках и других мероприятиях, в pop-up пространствах. Нам очень важно, чтобы в энотеке присутствовали вина из каждого винного, пусть даже не самого большого, уголка нашей страны. Мы будем рады всем гостям. Если кто-то из них только начинает погружаться в винную культуру, то профессиональные кависты нашей энотеки помогут не потеряться в разнообразии и подобрать вино к обычному ужину или редкий коллекционный экземпляр. Энотека будет интересна не только самим вином, но и локальной продукцией к нему — сырами, оливками, хамоном. Здесь можно будет приобрести даже винную косметику», - отметил ресторатор.
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Он также выразил надежду на то, что проект укрепит имидж российского виноделия.

«Часть ресторанов, которые откроются в «Белом мысе», открывают винодельни, вина которых представлены в нашей энотеке. Концепции ресторанов и меню созданы на основе линеек, истории и особенностей вина того или иного бренда. Таким образом вино само расскажет о себе через наши гастрозаведения. Например, ресторан бренда «Массандра» станет баром во французском стиле 70-х годов с креплеными винами и коктейлями на их основе, а «Новый Свет» - винным бистро с акцентом на шампанское и морепродукты. Мы надеемся, что наш проект укрепит имидж российского виноделия и благодаря нашему лабораторному центру откроет новую страницу в исследованиях вина. Не сомневаемся, что винный город станет центром российского энотуризма, что также повлияет на развитие отечественной винной индустрии», - заключил эксперт.

Ранее ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко заявил НСН, что винные курорты существуют во всем мире и пользуются особой популярностью среди туристов, «Белый мыс» в Геленджике привлечет всех гостей Краснодарского края.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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