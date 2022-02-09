«Должны уметь мыслить»: В Госдуме предложили пересмотреть ЕГЭ для гуманитарных дисциплин
Формат единого госэкзамена не является плохим, однако он не подходит для оценки способностей подростков в гуманитарных предметах, считает депутат Александр Шолохов.
ЕГЭ может проверять познания в точных науках, однако не подходит для гуманитарных дисциплин, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Я не отрицаю возможности проведения экзаменов в той форме, какую предлагает ЕГЭ, я имею в виду выбор из набора ответов, притом только для определенного круга дисциплин и знаний. Гуманитарные науки в таком режиме изучаемы и контролируемы не могут быть. Мы были очень рады, когда наши предложения во время Совета по культуре при президенте были живо восприняты Владимиром Владимировичем [Путиным], и он распорядился о том, чтобы сочинение было возвращено в школы. Был момент, когда оно не входило в состав обязательных экзаменов. Сочинение, при кажущейся легкости этого жанра - это способность человека выражать свои мысли. На тот момент была ситуация, когда в значительном количестве российских школ ученики не обладали функциональной грамотностью, а это возможность выразить элементарные мысли! Те дисциплины, которые развивают личностные качества, не могут проверяться в тестовой форме. Литература, история, язык - человек должен уметь мыслить. Я знаю, что большинство моих коллег разделяют эти мысли», - объяснил депутат.
При этом Шолохов предположил, что полной отмены госэкзаменов ждать вряд ли придется, отметив, что у него есть и плюсы.
«Система российского образования складывалась веками, а мы решили, что без французской никак не обойдемся. Я считаю, что отмена ЕГЭ реальна и даже необходима. Поменять это назад более чем реально. Другой вопрос, что у этого формата есть большое количество сторонников, высказывающих достаточно логичные соображения. Думаю, на нынешнем этапе речь будет идти о каких-то частичных изменениях в имеющейся структуре», - заключил он.
Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что силовые структуры считают, что все самое лучшее было в СССР, поэтому и предлагают вернуть советскую систему образования.
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