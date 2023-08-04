Дочь депутата Алексея Журавлева опровергла переезд в Европу

Она заявила, что обладает только российским гражданством. По словам дочери депутата, она работает в РФ и «разрывается между Москвой и Воронежем».

«С отцовскими политическими взглядами всегда была согласна и поддерживаю каждое сказанное им слово», - сказала Надежда в беседе с изданием «Газета.Ru».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что дочь Журавлева переехала в Европу. Издание утверждает, что девушка живет в Австрии, носит фамилию Латшенбергер и негативно относится к политике России, передает «Радиоточка НСН».

