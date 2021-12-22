До 20 градусов мороза ожидаются в Москве 22 декабря

Преимущественно погоду без осадков, а также гололедицу и до 20 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 22 декабря, сказано в сообщении Гидрометцентра России.

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Днем в городе будет 18 - 20 градусов ниже ноля. Предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до 21 градуса.

В Подмосковье в среду температура будет в пределах 18 - 23 градусов.

Напомним, предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе РФ в связи с предстоящими необычайными морозами для Москвы и области в ближайшие дни. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 – 12 градусов ниже усреднённой климатической нормы, информирует Гидрометцентр России.

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ФОТО: РИА Новости
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